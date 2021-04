Wordt het opnieuw spannend in de Ligue 1? Leider Lille laat punten liggen tegen Montpellier

Het wordt opnieuw spannend in de Ligue 1. Leider Lille is er namelijk niet in geslaagd om opnieuw uit te lopen op PSG in het klassement. De ploeg van Jonathan David speelde 1-1 gelijk tegen Montpellier.

Lille kreeg de kans om even zes punten uit te lopen op Paris Saint-Germain in het klassement, maar ze bleven deze avond steken op een 1-1 gelijkspel tegen Montpellier. De bezoekers kwamen op voorsprong via Delort, maar in het absolute slot scoorde Araujo alsnog de gelijkmaker voor Lille. Zo is het verschil tussen Lille en PSG nu vier punten, maar PSG komt dit weekend wel nog in actie. Bij Lille was Jonathan David, ex-KAA Gent, op de bank gestart. Hij speelde uiteindelijk 20 minuten mee.