KV Mechelen betaalt minst in 1A, maar verlengt wel deze vier sterkhouders

KV Mechelen betaalt gemiddeld het laagste loon in 1A, maar heeft toch maar weer vier sterkhouders een langdurige contractverlenging gegeven. Thoelen, Storm, Walsh en Kaya blijven nog een paar jaar langer Achter de Kazerne.

KV Mechelen betaalt dan misschien wel het minste loon in 1A, dat weerhoudt de kakkers niet van resultaat te halen. Na de 1-4 overwinning in Kortrijk, verzekerde de Mechelaren dit weekend hun plekje in play-off 2.

Ook slaagt Malinwa erin om zijn sterkhouders in huis te houden. Thoelen, Storm, Walsh en Kaya tekenden al bij, dat meldt Eleven Sports.