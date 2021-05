De ploeg van Emilio Ferrera maakt indruk: "Verrast dat hij nog niet in 1A speelt"

Seraing toonde zich zaterdag een beter voetballende ploeg dan Waasland-Beveren. Les Métallos speelden verzorgd voetbal, met veel beweging. Pas in extremis ontsnapte Seraing echter aan een nederlaag.

Ondanks die late opsteker voor Seraing hield Emilio Ferrera een wrang gevoel over aan deze wedstrijd. "Ik ben tevreden met de manier waarop we Waasland-Beveren bespeeld hebben, maar toch overheerst de frustratie over dat resultaat. Wij wilden het spel maken en daar zijn we zeker in geslaagd. Dat zegt toch iets over de kwaliteiten van mijn spelers, zij kunnen het niveau van 1A aan", aldus Ferrera.

Door dit gelijkspel zal de terugmatch ongetwijfeld razend spannend worden. En een dubbeltje op zijn kant. "Ik denk dat beide ploegen wel beseften dat het verschil pas volgende week gemaakt zou worden. Misschien heeft Waasland-Beveren dankzij dat uitdoelpunt een klein voordeel hebben. Het belooft een aangename match te worden."

Een van de smaakmakers zaterdag was ongetwijfeld Antoine Bernier (23). De 23-jarige winger, ex-Antwerp, bezorgde de geel-blauwe verdedigers heel wat problemen met zijn snelheid en grota actieradius. "Verrast door zijn prestatie? (lacht) Nee! Het verrast me vooral dat hij nog niet in 1A speelt. Maar er zijn veel spelers die het verdienen om op een hoger niveau te spelen. Neem Kilota (linksachter en aanvoerder, nvdr.): die zit hier ondertussen al vijf seizoenen, hé. Die heeft dus nog jaren in Eerste Amateur gevoetbald", besluit Emilio Ferrera.