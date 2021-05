Italiaanse kranten lovend over Lukaku: "In moeilijke tijden, trok hij zijn ploeg over de streep"

'Big Rom' en co kunnen zich sinds gisteren de kampioen van Italië noemen. In dat kampioenschap heeft onze landgenoot een groot aandeel. Lukaku scoorde 21 keer en gaf 10 assists. De Italiaanse kranten zijn dan ook lovend over de grote spits.

Onze landgenoot heeft zich heel goed geïntegreerd in Italië. Lukaku is aan zijn tweede seizoen bezig in Milaan, en is kampioen gespeeld. De vorige keer dat Inter kampioen speelde, was 11 jaar geleden. De Italiaanse pers houdt dan ook van de spits, ook de gerenommeerde krant Gazzetta dello Sport.

“Lukaku is er dit seizoen altijd geweest voor zijn ploeg, zelfs in moeilijke tijden”, begon Gazzetta dello Sport over de Belgische spits. “In moeilijke tijden trok hij Inter over de streep met zijn goals en assists. In het totaal scoorde hij 21 keer, en gaf hij 10 assists. Met de snelheid en de kracht van de Belg is hij moeilijk te houden voor de verdedigers van de tegenstander. Daarbovenop is hij ook nog eens een échte leider”