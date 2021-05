Loopt ook deze huurling volgend seizoen nog rond in Brussel? 'Anderlecht gaat hem een seizoen langer huren'

Jacob Bruun Larsen toonde afgelopen zondag zijn kwaliteiten in de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Vincent Kompany was al langer een believer, maar de prestatie kan ervoor zorgen dat het verblijf van de Deen in Brussel zal worden verlengd.

Op Neerpede wist iedereen al langer dat de kwaliteiten van Jacob Bruun Larsen geen extra uitleg nodig hebben. Zondag kon de Deen dat eindelijk bevestigen in een wedstrijd. En dat zal hem geen windeieren leggen. Sudpresse weet dat Anderlecht erover nadenkt om Bruun Larsen ook volgend seizoen te huren van TSG 1899 Hoffenheim. De Deense aanvaller heeft nog een contract tot medio 2024 in Duitsland, waardoor een nieuwe uitleenbeurt voor alle partijen een positief verhaal kan zijn. Ideaal scenario volle alle partijen? Ook de speler zelf ziet een verlengd verblijf bij Anderlecht zitten. Het vertrouwen van de coach is er én paars-wit is al zeker van een Europees ticket. Al zullen zijn eventuele speelminuten in de resterende wedstrijden van het seizoen ook de doorslag moeten geven.