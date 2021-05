Paniek bij Casillas, Spanjaard voelde weer steken in de borst

Paniek bij Iker Casillas toen hij tijdens een potje padel met vrienden weer steken in de borst voelde. Met in het achterhoofd dat de Spanjaard in het verleden al een hartaanval heeft gehad, trok hij direct naar het ziekenhuis. Uiteindelijk bleek het toch geen hartaanval te zijn geweest.

Meer angst dan kwaad dus voor de oud-nummer 1 van de nationale ploeg van Spanje. Casillas stopte vorig jaar officieel met voetballen, de Spanjaard speelde het laatste jaar echter geen wedstrijden meer bij FC Porto, omdat hij in 2019 een hartaanval had. Vandaar ook de paniek bij de ex-doelman als hij steken voelt in zijn borst, dat meldt AS. Casillas stopte dus met voetballen bij FC Porto, maar is vooral bekend van zijn periode bij Real Madrid. De doelman speelde in het totaal 25 jaar voor de koninklijke en won alles met de Madrileense club wat er te winnen valt. Ook verzamelde hij 167 caps voor de Spaanse nationale ploeg, en ook daarbij won de keeper alles wat er te winnen valt.