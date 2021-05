Geen EK voor Mertens? Napoli blijft vaag : "We volgen zijn blessure op de voet"

Dries Mertens mocht gisteren circa minuut 70 invallen tegen ploeg uit de onderste regionen van de serie A, Spezia. Na zeven minuten was het feestje al voorbij voor onze landgenoot, hij moest geblesseerd het veld verlaten. Nu blijft Napoli vaag over Mertens zijn blessure, vreemd...

Of Dries Mertens moet vrezen voor zijn EK deze zomer weten we nog niet, Napoli blijft heel onduidelijk in de communicatie over de blessure van haar flankaanvaller. In een mededeling zei de Italiaanse club: “Mertens heeft onderzoeken ondergaan en zijn toestand wordt dagelijks geëvalueerd”

Verder wordt er niet gecommuniceerd naar de buiten wereld toe. Op het eerste zicht leek het op een enkelblessure. Hopelijk voor Mertens en de Rode Duivels valt de toestand van de Belgische aanvaller mee, en kan onze bondscoach, Roberto Martinez, gewoon een fitte Mertens selecteren voor het Europees kampioenschap.