OFFICIEEL: Uruguayaanse prijsschutter blijft seizoen langer bij Manchester United

Edinson Cavani blijft ook volgend seizoen zijn doelpunten scoren in het shirt van Manchester United. De aanvaller heeft zijn contract met een seizoen verlengd.

Edinson Cavani is dan wel niet zeker van een basisplaats op Old Trafford, maar El Matador was toch goed voor vijftien doelpunten de voorbije maanden.

Er waren geïnteresseerden - zo informeerde Atlético Madrid - maar Cavani heeft zijn contract bij Manchester United met één seizoen verlengd.