Al zes jaar niet in de selectie, en toch uitgeroepen tot beste speler in het buitenland

Karim Benzema is in Frankrijk uitgeroepen tot beste speler in het buitenland. Opvallend daaraan is dat de Franse spits al sinds 2015 niet meer aan de bak kwam bij 'Les Blues'. Misschien komt daar deze zomer misschien wel verandering in?

Na de situatie met Valbuena bij de Franse nationale ploeg, is Karim Benzema nooit meer aan de bak gekomen bij ‘Les Blues’. Nu wordt hij dus wel uitgeroepen tot beste Franse speler in het buitenland. Niet moeilijk ook, als je kijkt naar zijn statistieken. Benzema staat al jaren vast in de spits bij de Spaanse recordkampioen, hij heeft ook al vier (!) keer de Champions League gewonnen met de koninklijken. Dit seizoen legde de Realspits er 22 tegen de netten. Met die statistieken is Benzema dus verkozen tot speler van het jaar in het buitenland in Frankrijk. Afwachten of Frans bondscoach, Didier Deschamps daar ook oren naar heeft. 🔴 OFFICIEL ! Karim Benzema est élu Meilleur joueur français évoluant à l’étranger cette saison. 🇫🇷



📸 @beinsports_FR pic.twitter.com/4E7U1sVrUI — Actu Foot (@ActuFoot_) May 16, 2021