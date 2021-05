Napoli wint en springt over Juventus naar de 3de plaats

Napoli wint, met Dries Mertens, en springt over Juventus naar de 3de plaats.

Napoli moest deze middag op bezoek bij Fiorentina, de ploeg van Frank Ribery. Dries Mertens zat op de bank.

Napoli kwam in de 56ste minuut op voorsprong via een doelpunt van Lorenzo Insigne nadat het een paar minuten voordien nog een penalty had gemist. In de 67ste minuut stond de 0-2 op het bord dankzij een ongoal van Lorenzo Venuti.

In de 76ste minuut mocht Dries Mertens invallen die vorige wedstrijd nog geblesseerd het veld moest verlaten. Gescoord werd er niet meer waardoor Napoli met 0-2 won. Dankzij deze overwinning springt Napoli naar de 3de plaats in de Serie A. Hierdoor zakt Juventus naar de 5de plaats en spelen ze mogelijks geen Champions League volgend seizoen.