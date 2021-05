Barcelona-voorzitter Laporta gaat de grove borstel bovenhalen: Koeman moet vrezen

Barcelona heeft - naar zijn maatstaven - een teleurstellend seizoen gekend. De Catalanen eindigen derde in La Liga en werden al vroeg uitgeschakeld in de Champions League. Voorzitter Joan Laporta is niet tevreden en kondigt "het einde van een cyclus aan". Slecht nieuws voor Ronald Koeman dus.

“Vanaf volgende week zul je een reeks beslissingen zien die moeten worden genomen”, zegt hij in de Spaanse pers. “Als ik spreek over het einde van een cyclus of dat er vernieuwingen nodig zijn, is dat omdat ik denk dat we dat moeten doen.”

De prestaties dit seizoen waren ondermaats, vindt Laporta. “We hebben de Copa del Rey gewonnen en daar zijn we trots op, maar we werden al heel vroeg uitgeschakeld in de Champions League en haakten in de strijd om de landstitel naar mijn mening op een onbegrijpelijke manier af. Ik heb altijd gezegd dat ik aan het einde van het seizoen het team zal evalueren, in de zin van hoe er is gespeeld en wat de resultaten waren. En dat gaan we komende week bekendmaken.”