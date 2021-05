🎥 Koln vermijdt rechtstreekse degradatie dankzij levensbelangrijk doelpunt van Bornauw

In de Duitse Bundesliga was het vooral naar beneden kijken op zoek naar spanning op de laatste speeldag.

Want buiten Schalke 04, dat al zeker rechtstreeks zou degraderen, speelden Arminia Bielefeld, FC Köln en Werder Bremen voor de laatste degradatieplaatsen. De voorlaatste degradeert samen met Schalke 04 rechtstreeks uit de Bundesliga, de 16e in de stand speelt een barrageduel tegen een ploeg uit de Duitse tweede klasse.

Bremen & Bielefeld

Werder Bremen nam het op tegen Borussia Mönchengladbach, dat als een van de enige ploegen uit de linkerkolom nog een doel had om voor te spelen op de laatste speeldag. Mönchengladbach won met 0-2 en dus moest Bremen hopen dat de rest geen punten zou pakken.

Bielefeld deed alvast wat het moest en won op het veld van Stuttgart. Daardoor redde de ploeg zich zeker en moest het FC Köln van Sebastiaan Bornauw winnen om rechtstreekse degradatie te vermijden.

Bornauw

Gelukkig voor Köln was tegenstander Schalke al enkele weken helemaal uitgeblust, al werd het geen walk in the park. Schalke-doelman Fährmann speelde een fantastische wedstrijd maar moest zich in de 86e minuut toch gewonnen geven op een kopbal van Bornauw. Köln klimt zo over Bremen naar plek 16 en vermijdt de rechtstreekse degradatie.