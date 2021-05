Is Zidane weg bij Real Madrid? "Op korte termijn zullen we zien wat er gebeurt"

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Atletico Madrid speelde kampioen en Real Madrid eindigde tweede. Na een overwinning thuis tegen Villareal blijven de koninklijken toch achter in een seizoen zonder prijzen, en dat is de eerste keer sinds 2009/10.

De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren rond Realtrainer Zinedine Zidane. De Fransman zou volgend seizoen Madrid verlaten. Nu Real dit seizoen achterblijft zonder prijzen, zullen de speculaties in de komende weken alleen maar toenemen. De oefenmeester van Real wou na de match tegen Villareal echter nog niet te veel kwijt over zijn toekomst.

“Het is een dag om trots te zijn op de spelers. Het gaat niet om mij. We moeten nu de rust bewaren. We gaan de komende dagen erover praten. Nu is niet het moment. We zullen op korte termijn zien wat er gaat gebeuren”, aldus Zidane in de persconferentie na de wedstrijd tegen Villareal.