Lewandowski draagt 41e doelpunt op aan jarige moeder: "Bijna was het niet gelukt"

Is hij de beste spits ter wereld? Ver zal hij er toch niet vanaf zijn...

Robert Lewandowski, 41 doelpunten in één Bundesliga-seizoen. Door blessures heeft de Pool zelfs maar 29 van de 34 wedstrijden gespeeld voor Bayern München dit seizoen.

Halverwege de voorlaatste speeldag had Lewandowski zijn 40e van het seizoen al gemaakt en kwam hij gelijk met Gerd Müller. Hoij had dus anderhalve wedstrijd om dat felbegeerde 41e doelpunt te maken, maar bijna kwam het toch niet zover.

Vorige week liet Lewandowski al heel wat kansen liggen en ook tegen Augsburg op de laatste speeldag wou de bal er maar niet in. Bayern kon in de eerste helft 4 keer scoren maar Lewandowski kreeg zijn naam niet op het scorebord, tot in de 89e minuut.

"Ik had alles geprobeerd"

"Ik heb 90 minuten geprobeerd te scoren, echt alles geprobeerd maar de bal wou er niet in. Ik was lange tijd teleurgesteld en vroeg me af waarom het niet lukte vandaag.", klinkt het.

"Ik ben enorm gelukkig en trots dat het uiteindelijk toch gelukt is. Ik wil dit opdragen aan mijn jarige moeder aangezien het haar verjaardag is. Maar ook mijn team moet ik bedanken, zij staan voor dit record.", klinkt het bij de goalgetter.