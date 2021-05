Voormalig Club-speler Danjuma scoort opnieuw in play-offs maar moet promotie naar Premier League vergeten

Behoudens een transfer - West Hem heeft interesse - zal Arnaut Danjuma volgend seizoen niet in de Premier League te bewonderen zijn. De Nederlander die in het seizoen 2018-2019 voor Club Brugge speelde, heeft er nochtans alles aan gedaan om zijn ploeg Bournemouth aan de promotie te helpen.

Bournemouth plaatste zich als nummer 6 uit The Championship - de Engelse tweede klasse - voor de play-offs voor het laatste promotieticket. De eerste opdracht was een dubbele confrontatie met nummer 3 Brentford. Een doelpunt van Danjuma had er voor gezorgd dat Bournemouth de heenmatch thuis met 1-0 had gewonnen.

Zaterdagnamiddag stond dan de verplaatsing naar Brentford op het programma. Na vijf minuten zat Bournemouth helemaal in een zetel dankzij, jawel, Danjuma. Aan de basis lag nochtans een hoekschop voor Brentford. Om één of andere reden hield de thuisploeg niemand achteraan. Eens de bal werd weggewerkt, stevende Danjuma aan de overzijde op doel af. Met een beheerste afwerking zorgde hij voor 0-1.

⚽️ GOOOOOOOAAAAAAALLLLLLL!!!! 🙌👏



Brentford 0-1 Bournemouth @Danjuma on the break after Brentford threw everyone forward for a corner #afcb 🍒 [0-2] pic.twitter.com/2WJIiNcffQ — BBC Radio Solent Sport (@solentsport) May 22, 2021

Bournemouth kon de kwalificatie voor de promotiefinale al ruiken, maar toch liep het nog mis. Brentford maakte na een kwartier al gelijk op strafschop. Net voor het halfuur werd Bournemouth-speler Mepham dan ook nog eens uitgesloten. Met een man minder ging de ploeg van Danjuma dan nog kopje-onder. Kort na rust werd het 2-1. De 3-1 van Forss in de slotfase betekende dat Brentford doorging. Daar bleef het ook bij.