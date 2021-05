Neymar valt uit de lucht en verweert zich tegen aantijgingen van aanranding

Het huwelijk tussen Neymar en sponsor Nike liep op de klippen nadat Nike de Braziliaanse speler beschuldigde van aanrandingen tegenover een personeelslid. Maar de dribbelaar verweert zich nu via Instagram.

Een personeelslid van het kledingmerk beschuldigde Neymar van seksuele agressie en nadat Neymar niet zou hebben willen meewerken aan een onderzoek, besloot Nike om de samenwerking te stoppen.

"Ik begrijp dat iemand kritiek heeft op mijn gedrag en manier van leven, iedereen is verschillend. Maar ik begrijp niet dat een bedrijf zoals Nike een zakelijke relatie dat met een contract is ondertekend zomaar kan stopzetten", opent Neymar.

"Beweren dat mijn contract is beëindigd omdat ik niet te goeder trouw heb meegewerkt aan een onderzoek, is een absurde leugen. Ze zouden in 2016 al op de hoogte zijn geweest van de feiten maar in 2017, 2018 en 2019 deden we talloze campagnes en zeiden ze me niets! Nu is het opeens zeer ernstig, maar toch deden ze al die tijd niets? Ik kreeg de kans niet om me te verdedigen, ik ken de persoon die me beschuldigt niet eens", schreeuwt hij zijn onschuld uit.