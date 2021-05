Kroatië volgt het voorbeeld van Tsjechië

Eerder hadden de Tsjechen al beslist om niet naar Edinburgh te trekken voor hun basiskamp op dit EK 2020, waar ze spelen in Glasgow en op Wembley.

Nu doet ook Kroatië hetzelfde. De WK-finalist zal geen basiskamp opzetten in Glasgow zoals eerst de bedoeling was.

In de plaats gaan ze voor elke wedstrijd op en af reizen vanuit Kroatië (Rovinj). Dat heeft de Kroatische voetbalbond laten weten.

The Croatian Football Federation (HNS) management has decided that #Croatia national football team will remain in Rovinj during the #EURO2020, instead of team camp in St Andrews, as it had originally been planned.



➡️ https://t.co/OqETPtg2Go#Vatreni🔥 pic.twitter.com/y9MtmulMF9