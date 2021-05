Toch geen terugkeer voor Romelu Lukaku naar de Premier League? Simone Inzaghi ziet hem als sleutelspeler

Volgens Fabrizio Romano heeft Simone Inzaghi, de nieuwe trainer van Inter, een gesprek gehad met Romelu Lukaku. De club zou ook bevestigd hebben ze dat Lukaku als een sleutelspeler zien en dus niet van plan zijn om hem te verkopen.

Wie wel zou kunnen vertrekken, is Achraf Hakimi. De rechtsback van de Italiaanse kampioen zou op interesse kunnen rekenen van PSG. De Franse topclub zou wel 80 miljoen moeten neertellen voor de verdediger.

New Inter manager Inzaghi has called Romelu Lukaku in the last few hours. The club confirmed the intention to keep Lukaku as ‘key player’ despite interest from UK clubs. 🇧🇪🔵 #Inter



Negotiations still on with PSG for Achraf Hakimi - but Inter won’t accept less than €80m. 🇲🇦