Aster Vranckx wil schitteren bij Jonge Duivels: "Als voetballer hoort dat er bij"

De nationale beloftenploeg speelt vrijdag om 15 uur Belgische tijd in Kazachstan voor de kwalificaties voor het EK U21 van 2023.

Het zijn drukke tijden voor Aster Vranckx. Hij rondde pas een deal af met Wolfsburg uit de Bundesliga. Nu gaat hij aan de slag met de Jonge Duivels.

Een overwinning is het enige wat telt. "We moeten de drie punten binnenhalen", vertelde de middenvelder. "Ik weet niet zoveel van de tegenstander, maar het volstaat om naar onze ploeg te kijken. Wij moeten efficiënt zijn voor doel. Hier loop veel kwaliteit rond."

Toch ligt er Vranckx nog iets op de maag. "Ik vind het wel een beetje spijtig dat we zo ver moeten vliegen, maar als voetballer je vaker zo'n afstanden afleggen. We moeten het gewoon doen. Dit is een andere ploeg dan de vorige generatie, maar de sfeer in de nieuwe groep is al goed. We kennen elkaar ook al een tijdje. Samen moeten we proberen alle matchen te winnen."