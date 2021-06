Mignolet, twee keer positief getest, maar liet zich wel prikken: "Voor mij de beste keuze"

De Rode Duivels zijn niet allemaal gevaccineerd. Sommigen hebben het vaccin op dit moment geweigerd, om niet midden in het toernooi een tweede vaccinatie te moeten krijgen. Simon Mignolet liet zich wel prikken, ondanks dat hij al twee keer positief testte.

Na twee keer een positieve test zou je denken dat Mignolet genoeg antistoffen had aangemaakt. "Ik wil één ding duidelijk maken: ik heb het niet gehad. Ik heb twee keer positief getest ja, maar dat betekent blijkbaar niet dat je het gehad hebt. Dat blijkt ook uit mijn bloedtesten. Het was twee keer vals."

Maar Mignolet liet zich wil prikken. "We hebben daar met de hele ploeg over gesproken en iedereen neemt zijn individuele beslissing. Iedereen heeft zijn eigen medisch dossier. Voor mij was het de beste keuze om nu wel gevaccineerd te worden en dus liet ik het zetten."