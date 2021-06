Steven Defour vertelt wie de Rode Duivels in de finale van het EK moeten kloppen: "Die kunnen drie teams opstellen"

De EK-koorts begint te stijgen. Dat de Rode Duivels een grote rol van betekenis zullen spelen, daar is Steven Defour van overtuigd.

Steven Defour zit nooit verlegen over straffe uitspraken en dat doet hij dan ook over het EK en de Rode Duivels.

Over de Rode Duivels is hij alvast duidelijk. “Als Eden Hazard zijn beste vorm vindt en we recupereren Witsel tijdens het toernooi, hebben we een erg mooie ploeg”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Dat de Belgen de finale spelen, daar is hij al zeker van. Wie wordt dan de tegenstander? “De titel is voor de Duivels, maar in de finale wacht Frankrijk. Die kunnen met al hun talent drie succesrijke teams opstellen.”

Defour weet ook al wie de absolute uitblinker van dit EK wordt. “De Bruyne, als hij fit raakt. Hij miste duels bij City door blessures en rotatie, maar eens opgeladen, steekt hij erboven uit.”