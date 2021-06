Adolfo Gaich, ooit doelwit van Club Brugge en Antwerp, heeft beslissing genomen over toekomst

De Argentijnse aanvaller Adolfo Gaich, die ooit dicht bij Club Brugge was en waarover afgelopen winter nog werd gesproken bij Antwerp, is al terug naar Zuid-Amerika. Hij gaat opnieuw in Argentinië aan de slag.

Adolfo Gaich (22) had destijds een voorovereenkomst met Club Brugge, die zelfs officieel werd gemaakt door de Argentijnse federatie om de speler in staat te stellen de U21-selectie te verlaten en zijn contract te ondertekenen. De aanvaller van San Lorenzo kwam uiteindelijk terecht bij CSKA Moskou, waar hij geen indruk maakte (18 wedstrijden, 1 doelpunt, 1 assist). Hij werd daarna uitgeleend aan het Italiaanse Benevento in de tweede helft van het seizoen (15 wedstrijden, 2 doelpunten). Volgens de Russische journalist Andrey Dobry, zou Gaich nu kunnen terugkeren naar Argentinië. Zo zou Racing Club geïnteresseerd zijn in de diensten van de aanvaller. Hij zou opnieuw uitgeleend kunnen worden door CSKA Moskou, want de Russische club hoopt zo dat hij opnieuw op de rails kan komen.