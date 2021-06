Big Rom heeft geen schrik van Frankrijk: "Winnen, het mag lelijk, mij kan dat echt niet schelen"

Zijn de Rode Duivels nu favoriet of schaduwfavoriet voor het EK? De spelers zelf verstoppen zich alvast niet. En Frankrijk? De grote titelfavoriet? Hebben ze daar schrik voor?

Romelu Lukaku alvast niet. “Als we tegen Frankrijk vallen? Dan denk ik dat we het anders gaan aanpakken. We zijn meer klaar dan in 2018. We moeten lelijk kunnen winnen. We kunnen goed voetballen, we kunnen het op de tegenaanval. Hetgeen wat telt, is winnen. Mij kan dat echt niet schelen", zei hij bij Devil Time op VTM.

In die optiek heeft hij bij Inter de juiste mentaliteit gevonden. "Ik speel in Italië elk weekend tegen een 5-4-1 of 5-3-2. Pak je de drie punten, praat er niemand over. Maar dat is onze identiteit niet. Wij zijn gewend om mooi te voetballen. Moeten we vechten, dan doen we dat. Wij moeten het nu bewijzen.”