Man in vorm, maar waar moet hij spelen bij de Duivels? "Als wingback speel je constant in het rood, ik sta liever hoger"

Zijn geblondeerd kopje valt tegenwoordig wel op tussen de Rode Duivels, maar Yannick Carrasco wil zich ook laten zien op het veld. Hij leidde Atlético Madrid naar de Spaanse landstitel en wil nu zijn deel doen in de EK-run van de Belgen.

Maar kan hij dat als wingback? Op links zal hij dan heel wat meters moeten maken. "Ik ben meer een aanvaller dan een wingback - da's iets modern. Veel ploegen spelen tegenwoordig met vijf achterin, waardoor hun links- of rechtsback hoger kan spelen."

"Als flankaanvaller in de andere ploeg moet je dan mee terug. Moet je veel kilometers lopen. Weet je, als wingback zit je constant in het rood. Nooit in het groen. Je moet zoveel kilometers afleggen dat je op bepaalde, beslissende momenten niet meer fris bent om de juiste keuze te maken. Ik zou ook liever hoger spelen...", zegt hij in HLN.

Roberto Martinez lijkt echter niet snel van zijn systeem te zullen afstappen. "Misschien heeft trainer Martínez hoger op het veld liever een ander profiel qua speler, en sta ik lager omdat ik goed kan lopen en die actie langs de lijn kan maken. Wat niet wegneemt dat als ik mag kiezen, ik liever dichter bij het doel van de tegenstander speel."