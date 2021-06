🎥 Antoine Griezmann haalt Kylian Mbappé naar Newcastle op Football Manager, maar dat ziet Franse superster niet zitten: "Het is daar niet warm hé"

šŸŽ„ Antoine Griezmann haalt Kylian MbappĆ© naar Newcastle op Football Manager, maar dat ziet Franse superster niet zitten: "Het is daar niet warm hĆ©"

De Franse ploeg bereidt zich voor op het EK, maar uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning. Zo speelt Antoine Griezmann het bekende voetbalspel Football Manager. De Fransman heeft in het spel de leiding over Newcastle.

Antoine Griezmann heeft besloten zijn vrije tijd te besteden aan het spel Football Manager. De aanvaller van Barcelona wint heel wat trofeeën met Newcastle. In het spel heeft Griezmann zijn landgenoot Kylian Mbappé voor 134 miljoen euro aangetrokken. De aanvaller van Paris Saint-Germain krijgt het letterlijk niet warm van deze transfer. "Het is daar niet warm hé', vertelde Mbappé en is te zien in een filmpje van de nationale ploeg van Frankrijk op sociale media. C'est reparti pour une nouvelle saison de FM avec @AntoGriezmann et @Dembouz ! šŸ™ŒšŸ’» #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WoBVoWqJ0t — Equipe de France ā­ā­ (@equipedefrance) June 7, 2021