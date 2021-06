Fans Rode Duivels welkom in stadion Kopenhagen met negatieve PCR-test, een certificaat van eerdere besmetting of volledige vaccinatie

Belangrijk nieuws voor de supporters van de Rode Duivels, want de wedstrijd van onze nationale ploeg in Denemarken kan bijgewoond worden door fans. Er zijn echter wel enkele maatregelen om het coronavirus buiten te houden. Zo heeft de UEFA bekendgemaakt dat de supporters een negatieve PCR-test, een certificaat van eerdere besmetting of een volledige vaccinatie moeten kunnen voorleggen. Meer info vindt u via de link die hieronder terug te vinden is. https://ticketing.uefa.com/optiext/optiextension.dll?ID=NfeNgj7ALFMj023hPANQAsgk10YTH0ePioauC2O2E6hwsBp3VTCqCq7_DpVB3FNUVSzQELpQ8Vdv9CZOe2uIsWfYCTS%2Br