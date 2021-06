Komt opvallende Rode Duivel snel in Jupiler Pro League voetballen? "Ik wil niets uitsluiten"

De meeste Rode Duivels zijn er stilaan echt klaar voor om op het EK te gaan strijden voor het allerhoogste. Maar wat met hun eigen toekomst?

Thomas Vermaelen bijvoorbeeld. Hij is op zijn 35e eind dit jaar einde contract bij het Japanse Vissel Kobe en staat open voor nieuwe uitdagingen.

Niets uitsluiten

"De Jupiler Pro League? Ik wil niets uitsluiten", klinkt het in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Mijn familie woont op dit moment in Londen, maar ik ben flexibel en kan me makkelijk aanpassen."

"Ik wil mijn kinderen stabiliteit geven, dat is op dit moment niet zo makkelijk. We zullen alles in de weegschaal moeten leggen voor we beslissen. Alles hangt ook af van hoe het seizoen nog loopt en hoe ik me voel."