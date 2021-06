Defour ziet Heynen nog toekomst hebben bij Duivels: "Volgende toernooi is hij erbij" en "Vanaken als joker gebruiken"

Steven Defour heeft zijn voetbalschoenen net aan de haak gehangen. De ex-Rode Duivel denkt dat België het EK gaat winnen. Intussen belichtte hij ook enkele spelers.

Hans Vanaken zijn rol bijvoorbeeld. “Voor een basisplaats moet er al een niet-fitte Witsel, Hazard of De Bruyne aan te pas komen, maar daar zitten we niet op te hopen. Ik verwacht dat Martinez hem als een joker gaat gebruiken. Zijn polyvalentie is alvast een troef. Kwaliteit past zich snel aan, Hans kan overal op het middenveld zijn plan trekken", klinkt het in HBvL.

Bryan Heynen haalde de selectie niet. “Bryan heeft pech gehad met zijn zware knieblessure. Die heeft hem afgeremd op een belangrijk moment. Daarna heeft hij nog een heel sterk seizoen gedraaid met Genk, maar toen was de selectie van Martinez al grotendeels gevormd. Zijn tijd bij de Rode Duivels komt nog. Daar twijfel ik niet aan. Als hij zijn evolutie verder zet, dan is hij erbij op het volgende toernooi.”