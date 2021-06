Belgische sprintster lacht met topsnelheid van Mbappé: "Zelfs niet bij de betere vrouwen"

Mbappé haalde tijdens Frankrijk-Duitsland een sprintje boven met een topsnelheid van 37 kilometer per uur, maar sprintster Eline Berings lacht daarmee.

37 kilometer per uur als topsnelheid is het sprintrecord op dit EK. Tot dan was die eer weggelegd voor Leonardo Spinnazzola die 33,8 kilometer per uur haalde. Ter vergelijking: Usain Bolt liep zijn wereldrecord op de 100 meter aan een gemiddelde snelheid van 37,58 kilometer per uur.

Volgens sprinter Eline Berings is de prestatie van Mbappé peanuts in vergelijking met de atletiek. Van Mbappé wordt de topsnelheid gegeven, bij Bolt het gemiddelde.

“Mbappé is snel, maar die kromme vergelijkingen slaan echt nergens op”, laat Berings op Twitter. “De topsnelheid van Bolt was 44,7 km/u en gemiddeld 37,58 km/u. Met een topsnelheid van 38 km/u kan je net nog (even) de beste vrouwen volgen. Met zijn topsnelheid komt hij eerder in de buurt van een tijd van 10”08-11”00 (de betere vrouwen dus). Maar zelfs dat is niet zeker aangezien hij waarschijnlijk heel weinig uithouding heeft en dus veel meer zou terugvallen na 70-80 meter.”