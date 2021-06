België kan zich tegen Denemarken kwalificeren: worden waardeverhoudingen gerespecteerd?

Het hele land zal donderdagavond ongetwijfeld aan zijn of haar televisietoestel gekluisterd zitten. Onze Belgen trappen dan namelijk hun tweede kwalificatiewedstrijd van dit Europese kampioenschap op gang. België neemt het op tegen Denemarken in een emotionele, maar respectvolle wedstrijd.

Christian Eriksen

Denemarken verloor dan wel tegen Finland, maar dat zal hen worst wezen. De hele natie (en ver daarbuiten) vierde zondag mee dat de toestand van Christian Eriksen stabiel is na zijn hartstilstand. De Deense sterspeler communiceerde het goede nieuw zelf. Bij onze Belgen vinden we enkele ploegmaats en ex-ploegmaats terug van Eriksen. Het wordt dus een emotionele ontmoeting tussen beide landen.

België is te sterk

Als België donderdagavond doet wat het moet doen, dan mogen ze eigenlijk geen problemen hebben met Denemarken. Onze Belgen zijn op papier een paar maten te sterk. We staan dan ook niet voor niets op een eerste plaats in de FIFA wereldranglijst. Denemarken staat momenteel op een tiende stek.

Romelu Lukaku

Wie anders dan Romelu Lukaku die voor het gevaar bij de Belgen moet zorgen? De spits van Inter zit in bloedvorm en scoort dan ook de ene goal na de andere. Slechts drie spelers scoorden in de eerste wedstrijdronde twee doelpunten: Patrik Schick, Cristiano Ronaldo en natuurlijk Romelu Lukaku. Als Big Rom een gooi wil doen naar de topschutterstitel, kan hij best in de poulefase zoveel mogelijk goals proberen te scoren. Zo ook tegen Denemarken.

Waar zet ik op in?

België wint de wedstrijd, odd: 2.05.

Lukaku scoort, odd: 2.25.

België over 1.5 goals, odd: 2.10.