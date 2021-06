Bij Schotland zijn ze zeer trots na gelijkspel tegen Engeland: "Het geeft ons veel vertrouwen"

Schotland heeft vrijdagavond voor een heuse stunt gezorgd door 0-0 gelijk te spelen op het veld van Engeland. Het werd een verdiend gelijkspel, want beide ploegen waren aan elkaar gewaagd.

Een speler die indruk maakte bij Schotland, was Billy Gilmour. De jonge middenvelder was overal op het veld terug te vinden en hij werd daarvoor beloond, want Gilmour werd verkozen tot man van de match.

De 20-jarige middenvelder van Chelsea was uiteraard zeer trots na de wedstrijd en hij heeft nog hoop dat Schotland kan doorgaan naar de volgende ronde. "Dit resultaat geeft ons veel vertrouwen", vertelde Gilmour na de wedstrijd tegen Engeland.