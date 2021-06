Trainer in Nederland stapt op nadat hij en zijn gezin bedreigd worden

Maurice Steijn blijft niet langer trainer bij NAC Breda. Dat is hij met de club uit veiligheidsredenen overeengekomen.

De club meldt het nieuws op de website. Trainer Maurice Steijn en zijn gezin kregen met bedreigingen af te rekenen. De voorbije dagen stond er bewaking bij zijn huis. De bestuurders van NAC Breda vinden het verschrikkelijk dat dit het gevolg is van maanden van insinuaties, geruchten, laster en lekken via de krant BN De Stem, fanwebsites en sociale media.

De club reageert in een statement. “Wij staan voor de veiligheid van de mensen van de club, punt uit. Het is diep triest dat we in dit land zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren. Dit is een nederlaag voor iedereen en onacceptabel en onverteerbaar.”

Ook Maurice Steijn is er zelf het hart van in. “Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion. Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen bereiken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld. Het is heel triest allemaal. Ik wens de club heel veel sterkte de komende tijd, en mijn jongens in het eerste alle succes!"