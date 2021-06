Bizar! Luka Modric schrijft geschiedenis bij Kroatië

Modric maakte gisteren een belangrijk doelpunt tegen Schotland. Met dat doelpunt schrijft hij ook nog eens geschiedenis.

Luka Modric is al jaar en dag de patron op het middenveld van Kroatië. Het is dan ook geen verrassing dat hij de jongste Kroaat was die ooit scoorde op een EK. Op 8 juni 2008 maakte hij het enige doelpunt tegen Oostenrijk. Modric was toen 22 jaar, 8 maanden en 30 dagen oud. Na dat EK versierde hij een transfer van Dinamo Zagreb naar Tottenham.

Vier jaar later transfereerde Modric van Tottenham naar Real Madrid, waar hij nu op zijn 35ste nog steeds actief is. Gisteren scoorde Modric nog eens voor de nationale ploeg. In het cruciale duel tegen Schotland zette hij de 2-1 op het bord. Daarmee werd Modric ook meteen de oudste doelpuntenmaker van Kroatië op een EK. Op zijn 35 jaar 9 maanden 13 dagen scoorde hij dus voorlopig zijn laatste doelpunt.

Op naar Kovac

Modric kan ook nog de alleroudste doelpuntenmaker worden van Kroatië. Enkel Niko Kovac doet beter dan Modric zijn doelpunt van gisteren. Kovac was op de moment van zijn laatste doelpunt 36 jaar 10 maanden en 22 dagen oud. Als Modric binnen een dik jaar dus nog eens scoort, wordt hij de alleroudste speler die ooit gescoord heeft voor Kroatië.