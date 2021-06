Mulder neemt coach Portugal op de korrel en Degryse kijkt al verder: "Duivels hebben de ervaring om doel te realiseren"

Om de hoop op de titel levend te houden, moeten de Duivels voorbij Portugal. Mulder en Degryse volgen het EK van de Duivels op de voet. Jan Mulder is niet mals voor Santos, de bondscoach van de Portugezen. Degryse acht de Belgen in staat om een moeilijk parcours succesvol af te ronden.

Met de Portugezen wacht een stevige test, maar wel eentje die België moet aankunnen, is de teneur bij de twee in HLN. "Erg enthousiast over het spel van Portugal in de groepsfase was niemand", stelt Mulder. "Waar is de geweldige Bruno Fernandes van Menchester United?"

De Nederlander staat stil bij het feit dat Santos al eens inspiratie durft halen uit de bijbel en zijn spelers al eens opdraagt om 'schapen onder de wolven' te zijn. Wat betekent dat juist? "Portugal zal het initiatief aan de tegenstander laten, sluw counteren, een strafschopje versieren en dan gauw weer als egels terug in de stelling, wachtend op de ezels die komen."

Uitspraak Woody Allen

Veel avontuurlijks straalt de bondscoach van Portugal niet meteen uit. "De saaie Santos doet me denken aan een uitspraak van Woody Allen: 'Er zijn ergere dingen in het leven dan de dood. Hebt u ooit een avond met een verzekeringsagent doorgebracht?'"

Winnen de Belgen van de Portugezen, dan wacht wellicht Italië. Daarna mogelijk Frankrijk. Loopt dat goed af, dan zou de finale nog moeten komen. "Spelers als De Bruyne, Lukaku en Hazard willen tegen de besten tonen dat zij de besten zijn. De weg die voor hen ligt, zou de mooiste manier zijn om kampioen te worden", is Marc Degryse van mening.

Zelfzekere Duivels

Kan het, al die topwedstrijden achter mekaar winnend afsluiten? "De Rode Duivels hebben de ervaring én de mentaliteit om dat doel te realiseren. Deze Rode Duivels zijn zo zelfzeker, dat ze naar niemand meer opkijken."