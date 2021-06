Witsel over volgende uitdaging(en) op EK: "Ronaldo kan op elk moment verschil maken" en "Geen onmogelijke weg"

De beschikbaarheid van Axel Witsel is misschien wel dé troef die tot succes op het EK kan leiden voor de Rode Duivels. Met de ontmoeting met Portugal voor de deur staat alvast een grote uitdaging te wachten. Axel Witsel blikt vooruit.

"We verlangen er naar om zondag tegen Portugal te spelen", zegt Witsel voor de camera van RTBF. "Een nieuw toernooi begint. De groepsfase, dat is het eerste toernooi. Vanaf de achtste finales is het alles of niets. Er is iets meer druk. Ik denk wel dat we daar goed mee om kunnen gaan."

Datzelfde geldt voor tegenstander Portugal, dat zo zijn eigen wapens heeft. Wapen nummer één: Cristiano Ronaldo. "Iedereen kent Ronaldo, hij kan op elk moment het verschil maken." Al ziet Witsel nog andere sterke punten bij Portugal. "Het is een defensief sterke ploeg en hebben veel technische kwaliteiten. Sanchez heeft een goede match gespeeld tegen Frankrijk."

Niet teveel nadenken over moeilijke weg naar finale

Hoe schat Witsel onze kansen dan in? "Het zal niet gemakkelijk worden, maar wij hebben ook kwaliteiten in onze ploeg, waardoor we mogen mikken op de kwartfinale." Als we daar geraken, wacht Italië. Loopt dat goed af, krijgen de Duivels mogelijk Frankrijk op hun bord. "Het is een moeilijke, maar geen onmogelijke weg. Op het vorige EK werden we uitgeschakeld tegen Wales. Je moet daar niet teveel over nadenken."

Die topaffiches schrikken Witsel dus niet af. "We gaan alles geven om die grote landen te kloppen." Hoe is het inmiddels gesteld met zijn eigen fysieke paraatheid? "Ik was al supertevreden dat ik tegen Denemarken kon invallen en geen reactie kreeg. Tegen Finland zou ik een uur spelen en ik heb uiteindelijk negentig minuten gespeeld. Fysiek voel ik me beter. Logisch, want als je speelt, pak je ritme."