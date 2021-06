Bruggeling speelde nog maar drie minuten op EK omwille van ernstige gezondheidsklachten: "Meermaals bewustzijn kwijt"

Bizar verhaaltje toch wel in de pers in Oekraïne over een Bruggeling, die er nog geen heerlijk EK opzitten heeft.

Eduard Sobol speelde nog maar drie minuten op dit EK en dat heeft klaarblijkelijk een goede en grondige reden. Drie minuten "Hij is ernstig ziek geweest vlak voor het EK en is zelfs meermaals buiten bewustzijn geweest", klonk het in Tsyganyk Live. "Hij heeft zich heel slecht gevoeld. Daarom heeft hij niet veel gespeeld tot op heden", ging het verder over de Bruggeling.