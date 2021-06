"Dat is uitgevonden voor mensen die er geen bal van begrijpen" en "We hebben meer scorend vermogen dan Italië"

De Rode Duivels nemen het vrijdag op tegen Italië in de kwartfinales van het EK. Dat gaat spannend worden, maar met sommige statistieken moeten we alvast geen rekening houden volgens een analist.

Zo zouden de Rode Duivels nog maar 4.3 expected goals gemaakt hebben en al 4.8 tegen hebben gekregen. Slotsom: de acht gemaakte goals en het enige tegendoelpunt staan niet in verhouding met de statistieken, klinkt het.

"Dat is uitgevonden voor de gokindustrie. Voor mensen die er geen bal van snappen en toch een gokje willen wagen", is Gert Verheyen kritisch in Het Nieuwsblad.

Scorend vermogen

"Het is een waardeloze statistiek. Het scorend vermogen van spelers is belangrijker. We hebben een efficiënte ploeg. We hebben geen kansenmissers, dat kan blijven duren. En onze vleugelbacks hebben er al drie gemaakt."

"In die statistieken houden ze geen rekening met wie alleen voor de keeper komt en welke keeper dat is. We hebben meer scorend vermogen dan Italië."