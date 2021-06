Roberto Martinez ook na EK nog bondscoach Duivels? "Vrij zeker van dat hij dat zal doen"

Roberto Martinez wordt al maanden (of jaren zelfs) gelinkt aan diverse topclubs in Europa. Maar misschien blijft hij alsnog? De kans is en blijft realistisch.

Barcelona kwam al meermaals als naam naar voren, terwijl er de voorbije weken opnieuw heel wat te doen was rond Tottenham. Contract uitdoen Genoeg interesse voor de bondscoach, maar misschien blijft hij alsnog na het EK - er is eind 2022 alweer een WK natuurlijk. "Hij heeft een contract tot en met het WK en we zijn er zeker van dat hij dat zal uitdoen", klinkt het in bondskringen bij de RTBF.