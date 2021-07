Paul Van Himst is helemaal mee in het 'family first-verhaal': "Ik vind het slim gezien van Martínez"

Family first. Ondanks de richtlijnen van de UEFA liet Martínez sommige Rode Duivels toch hun familie eens zien tijdens het EK. Paul Van Himst, één van zijn voorgangers, vindt het een goede zaak. Het kan de spelers in kwestie een boost bezorgen, aldus Van Himst.

Zelf was Van Himst bondscoach toen de Rode Duivels meededen aan het WK in 1994. Dat vond in Amerika plaats - niet bij de deur. Ook toen was er een familiemoment. "Iedereen die kon, mocht komen. Waarom ook niet? Het gaf die spelers een stimulans. Ik denk dat er toch een tiental vrouwen naar Amerika zijn gevlogen", herinnert Van Himst zich in een gesprek met HLN.

Individuele beslissing

Het was dus wel niet zo dat de partner van elke speler afreisde. "Die beslissing was individueel. Het hangt er vanaf hoe je daarmee omgaat. Sommigen zullen zeggen: 'het zijn maar drie weken'. Terwijl er spelers zijn die het tof vinden om hun familie nog eens te zien. Omdat zij het nodig hebben. Ik zie er geen probleem in."

Van Himst staat er dus ook achter dat anno 2021 de spelers die er nood aan hadden hun familie zagen. "Ik vind het slim gezien van Martinez. Het kan de Duivels een boost geven."