Youri Mulder analyseert uitleg van Roberto Martinez over geblesseerden Hazard en De Bruyne "Dat zou raar zijn"

Eden Hazard en Kevin De Bruyne: de namen zijn de afgelopen week al veel over de tongen gerold. En ook de komende 24 uur zullen ze dag nog vaak doen.

Het is namelijk daags voor de kwartfinale tussen Italië en België nog steeds niet duidelijk of de twee sleutelspelers kunnen spelen. Ook bondscoach Roberto Martinez kon op de persconferentie nog geen duidelijkheid geven.

In de VRT-talkshow Villa Sporza analyseerde vaste gast Youri Mulder de uitspraken van de bondscoach omtrent de blessures van de speler. "We wachten eerst de medische beslissing af en daarna nemen we pas een sportieve beslissing", zei de bondscoach.

Een ietwat vreemde uitspraak, vond Mulder. "Als de medische beslissing positief is, zou het raar zijn dat de voetballende anders is. Als de dokters zeggen dat ze kunnen spelen, doen ze dat toch en zelfs zonder training?", vraagt hij zich luidop af.

De analisten aan tafel zijn het alleszins over één ding eens: de blessure van De Bruyne valt meer mee dan die van Hazard.