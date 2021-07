OFFICIEEL: Engelse promovendus huurt jong toptalent van Chelsea

Chelsea heeft een oplossing gevonden voor Billy Gilmour. De jonge Schotse middenvelder wordt namelijk een seizoen uitgeleend aan Norwich City. Norwich is vanaf volgend seizoen opnieuw in de Premier League te zien.

Norwich City wil volgend seizoen niet opnieuw meteen degraderen naar The Championship en dus is de club op zoek naar versterkingen. Op het middenveld heeft Norwich alvast een mooie naam binnengehaald, want Billy Gilmour komt de club versterken.

De jonge Gilmour kreeg het voorbije seizoen al enkele kansen bij Chelsea en op het EK werd de middenvelder uitgeroepen tot man van de match in de wedstrijd tussen Schotland en Engeland. Norwich City gaat Gilmour één seizoen huren van Chelsea.