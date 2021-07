Van der Vaart en Lineker hadden heel ander zicht op strafschopfout op Doku: "Tegenwoordig zie je wel meer rare dingen"

Bij een dubbele achterstand tegen Italië kreeg België weer hoop door een strafschopfout op Doku. Di Lorenzo gaf hem domweg een duw in de rug en vervolgens ging de bal op de stip. Terecht, zo klonk het uit de mond van commentator en analisten. Al zagen ze dat in het buitenland heel anders.

Rafael Van der Vaart is in Nederland één van de analisten in de omkadering op NPO rond de voetbalwedstrijden op het EK. "Het contact was er. Ik vind het alleen veel te zwaar", zegt Van der Vaart over de beslissing om voor deze fase strafschop te geven. "Tegenwoordig zie je wel meer rare dingen. Op het laatste moment raakt de back hem en hij valt vier meter verder", aldus Van der Vaart over Doku.

De ex-speler van onder meer Ajax en Tottenham vond dus dat Doku er iets teveel bijdeed. Ook Gary Lineker vond het geen strafschop waard, zo liet de Engelsman weten op sociale media. "Het is een lichte penalty, maar de scheidsrechter wil ons een spannende wedstrijd geven."

Soft penalty but the referee wants to give us an exciting game. Lovely stuff. Lukaku makes it 2-1. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 2, 2021

Al had Gary Lineker ook lof over de prestatie in zijn geheel van de 19-jarige Rode Duivel. "De clubs zullen voor hem in de rij gaan staan", voorspelt Lineker.