(Opnieuw) chaos in Barcelona: Umtiti en Pjanic gaan niet in op aanbod dat Barcelona 85 miljoen kan opleveren

FC Barcelona is op zoek naar geld en laat daarvoor geen middelen onbenut.

Volgens insiders heeft Barcelona aan middenvelder Pjanic en verdediger Umtiti aangeboden om transfervrij te vertrekken. Maar de spelers zouden niet zijn ingegaan op het aanbod van de Catalaanse club. Als de twee spelers deze zomer zouden vertrekken, kan dat Barcelona in totaal 85 miljoen euro opleveren.

De voorbije coronapandemie laat zich voelen bij de Spaanse ploegen. De lonen zijn torenhoog en de inkomsten zijn maar zeer mager. Barcelona heeft de voorbije weken wel wat spelers binnengehaald maar zoekt nog altijd naar mogelijkheden om de salariskosten in te perken.

Pjanic werd vorige zomer nog overgenomen van Juventus. De Italiaanse club nam Arthur over van Barcelona in een deal die vooral ging over het vrijmaken van wat budget.

Mogelijk moeten Pjanic en Umtiti plaats maken voor Messi. De Argentijnse sterspeler van Barcelona is ondertussen al 4 dagen transfervrij en volgens geruchten zou hij binnenkort een nieuw contract tekenen bij Barcelona, maar er is nog steeds geen akkoord gevonden.