Vandaag goed nieuws voor Standard? Vanheusden kan veel problemen oplossen

Standard hoopt vandaag op dubbel goed nieuws te krijgen. Zinho Vanheusden spreekt momenteel met Inter over zijn transfer en een nieuwe uitleenbeurt.

Standard heeft al langer een akkoord met Inter dat de Italianen Vanheusden zouden terugkopen. Dat geld is nodig om de transferban van de Rouches op te lossen. Maar er is ook nog de mogelijkheid dat de verdediger straks weer op Sclessin te zien is.

Inter heeft immers de intentie om hem weer uit te lenen. Maar het is niet zeker of dat aan Standard zal zijn. Mogelijk willen ze hem in de Serie A houden om hem beter in het oog te kunnen houden.