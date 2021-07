Chiellini overloopt parcours van Italië richting EK-finale: "In die drie jaar onder Mancini kwamen we geen sterkere tegenstander tegen"

Giorgio Chiellini neemt het met Italië zondag in het hol van de leeuw op tegen Engeland in de EK-finale op Wembley. De Italianen verbaasden de buitenwereld en ook een beetje zichzelf door hun goeie prestaties. De aanvoerder van 'La Squadra Azzurra' neemt ze nog eens onder de loep.

Na drie knappe wedstrijden in de poulefase kende Italië de nodige moeite met Oostenrijk. Tegen de Rode Duivels speelden ze misschien wel hun sterkste match van het tornooi. Tegen Spanje kenden ze dan weer de nodige meeval.

“Tegen de Rode Duivels hadden we het moeilijk in het laatste kwartier, maar we hadden controle over de wedstrijd", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Spanje deed ons van alle tegenstanders het meest pijn. Ze hadden balbezit en ze zetten ook 90 minuten lang druk. Normaal willen wij graag het spel domineren, maar tegen Spanje was dat niet mogelijk. In die drie jaar onder Mancini kwamen we geen sterkere tegenstander tegen.”

Al kan die uitspraak zondag misschien al niet meer gelden. “Ik had Frankrijk in de finale verwacht, want zij waren de grote favoriet. Erna had ik Engeland gezet. Ze hebben kwaliteit, gestalte en organisatie in hun team. In het WK waren ze ook al bij de laatste vier en met Kane zal ik zondag een taaie spits tegenover me krijgen. Maar er is meer. Engeland hield tegen Denemarken Sancho, Rashford, Foden en Grealish op de bank. Dat toont dat ze talent genoeg hebben. Het wordt een match op het scherp van de snee.”