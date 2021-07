Chiellini is niet verrast dat Engeland in de finale staat: "6 van de 7 wedstrijden speelden ze thuis"

Chiellini speelt zelf een beresterk EK en lijkt geen last te hebben van stress. De Italiaan lachte en dolde met zijn tegenstanders op de meest stressvolle momenten zoals de knuffel met Jordi Alba vlak voor de penaltyreeks tussen Spanje en Italië.

Nu lijkt Chiellini toch een beetje mentaal oorlog te voeren door de Engelsen hun prestatie te relativeren.

De EK-finale is de 6de thuiswedstrijd voor Engeland- op het tornooi.

