Toch nog hoop voor Origi? Aanvaller mag mee op stage met Liverpool

Er zijn veel geruchten over een vertrek van Divock Origi bij Liverpool, maar de aanvaller is nu toch opgenomen in de selectie voor de stage in Oostenrijk.

Maakt Origi deel uit van de plannen van Jürgen Klopp komend seizoen? Na een erg teleurstellend seizoen qua speelminuten (181 in de Premier League) zagen velen hem al de poorten van Anfield Road dichttrekken deze zomer. Maar de 26-jarige aanvaller lijkt op het papiertje van Klopp te staan bij de hervatting op 12 juli in Oostenrijk. Onder de 34 spelers die meemogen vinden we ook Ibrahima Konaté, Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en -Gent) en de herstelde Virgil van Dijk.