Mourinho is druk bezig met versterkingen bij AS Roma: Braziliaanse linksback op weg naar Rome

AS Roma heeft interesse in Braziliaanse linksachter Alex Telles. De speler, die in oktober overkwam van Porto, zit veel op de bank bij Manchester United door de sterke prestaties van Luke Shaw.

De Braziliaan moet ook dienen als tijdelijke vervanging van Leonardo Spinazzola, de Italiaanse linksachter die een sterk EK speelde, maar geblesseerd uitviel tegen België. Eerst leek Chelsea-speler Emerson zijn vervanger te worden, maar nu lijkt Roma te kiezen voor Telles. Het wordt de tweede aanwinst voor AS Roma sinds José Mourinho er coach is. Roma are in talks to sign Manchester United left back Alex Telles — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 14, 2021