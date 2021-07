Justin Kluivert is op weg naar de Ligue 1

Justin Kluivert gaat AS Roma verlaten. De aanvaller trekt naar het Franse Nice voor zo'n 12 miljoen euro. Roma betaalde in 2019 nog 17 miljoen voor de zoon van de bekende ex-spits Patrick Kluivert.

José Mourinho rekent niet meer op hem en gaf hem te kennen dat hij mocht vertrekken. De Ajacied mocht niet mee op oefenkamp met de 27-koppige selectie. Hij werd vorig seizoen al verhuurd aan RB Leipzig, maar de Duitsers besloten de aankoopoptie niet te lichten. Ze brachten wel een bod van 12 miljoen euro uit op hem, maar dat werd door Roma geweigerd.

In de twee seizoenen die hij doorbracht in Rome liet hij 9 doelpunten en 8 assists in 68 matchen noteren. Op huurbasis bij Leipzig kwam hij tot 4 goals en 1 assist in 29 officiële optredens.