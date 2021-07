FC Barcelona krijgt zijn loonmassa maar niet onder controle

FC Barcelona moet haar loonmassa dringend terugdringen. Daarvoor staan er meerdere overbodige spelers in de etalage maar dit verloopt maar moeizaam.

Volgens Marca was AS Roma geïnteresseerd in Miralem Pjanic maar moeten de Romeinen afhaken door financiële redenen. Miralem Pjanic verdient jaarlijks 15 miljoen euro bruto en dat is een salaris dat niet veel clubs kunnen en willen betalen. Daarnaast vraagt Barça zelf een transfersom van 45 miljoen euro, iets wat vandaag onhaalbaar lijkt.

Juventus toonde ook al interesse in de aanvaller maar is afgehaakt om dezelfde reden. Het lijkt dus een zware dobber te worden voor Barcelona om snel te loonmassa te laten dalen.